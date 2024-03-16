Студентов ЮУрГУ в новом учебном году заселят в общежития межуниверситетского кампуса

Сдать в эксплуатацию два здания планируют в конце марта

31 марта два гостиничных корпуса межуниверситетского кампуса, каждый из которых вмещает в себя комнаты для 168 человек, планируют ввести в эксплуатацию. 15 марта челябинский Госстройнадзор выдал положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации. Заселить туда студентов планируют уже 1 сентября, сообщили в пресс-службе вуза.

«Поздравляю студентов ЮУрГУ и, конечно, всю челябинскую молодежь с этим событием! Приятно, что проект кампуса обретает реальные стены, а это значит, что уже в ближайшее время больше трехсот студентов получат комфортабельное жилье и все условия для результативной учебы и проектной деятельности»,— сказал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Молодежь точно оценит оригинальные архитектуру и планировку зданий, которые позволят сформировать комфортную среду для учащихся.

В ближайшем будущем в рамках второго этапа строительства возведут три шестнадцатиэтажных гостиницы и три семиэтажных, где смогут разместиться преподаватели вузов.

В рамках третьего этапа построят главные помещения кампуса: трехэтажный учебно-научный комплекс общей площадью 40 306 квадратных метров и трехэтажное здание модульных конференц-залов площадью 10 800 «квадратов». В сентябре 2026 года межуниверситетский кампус будет полностью введен в эксплуатацию.

Напомним, в ноябре 2023 года на площадке ЧелГУ открылась первая лаборатория кампуса «Лаборатория интернета вещей inSmart». Там специалисты придумывают и создают компоненты для систем умного дома.