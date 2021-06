Студентка из Магнитогорска пройдет обучение в колледже США

Девушка стала победителем программы Year of Exchange in America for Russians

Студентка Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова стала победителем программы YEAR и пройдет годовое бесплатное обучение в США. Об этом рассказали в пресс-службе университета. Студентка третьего курса кафедры лингвистики и перевода института гуманитарного образования МГТУ Людмила Комисарова вошла в число студентов, которые получили возможность пройти обучение в Northwest College NWC в штате Вайоминг в учебном году 2021/2022. Программа включает в себя не только обучение с учетом индивидуальных интересов студентов, но и изучение американской культуры, встречи с представителями профессиональных сообществ и участие в волонтерской деятельности. «Людмила Комисарова является одной из лучших студенток кафедры лингвистики и перевода. Она активно занимается общественной, волонтерской и научной работой. В 2019—2020 году в качестве волонтера Людмила оказала большую помощь в организации летнего английского лагеря для школьников МГТУ им. Г. И. Носова. За вклад в русскую литературу награждена медалью Маяковского и медалью Ахматовой. Кроме того, Людмила ежегодно выступает на международных научных студенческих конференциях МГТУ им. Г. И. Носова и других вузов, имеет дипломы и грамоты за научные публикации»,— отмечает заведующая кафедрой Татьяна Акашева. По данным пресс-службы университета, Людмила не первая студентка МГТУ, которая отправится в Америку по программе YEAR: в 2018—19 году годовое обучение в Snow College в штате Юта прошла студентка переводческого направления Екатерина Ямангарина. Впечатления о поездке у девушки остались самые приятные.