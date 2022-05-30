Студентам-контрактникам ЮУрГУ будут платить стипендию 10 тысяч рублей

На выплату могут рассчитывать хорошисты и отличники

В Южно-Уральском государственном университете появится стипендия для студентов контрактной формы обучения. На выплату в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать талантливые ребята, закрывшие последние две сессии без троек. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе челябинского вуза.



«В этом году стипендию получат 40 студентов, прошедших конкурсный отбор. Для участия необходимо до 31 августа загрузить данные о своих достижениях в личный кабинет „Универис“, а уже в сентябре комиссия отберет претендентов. Оценка заслуг будет осуществляться на основании балльно-рейтинговой системы», — рассказали в ЮУрГУ.

Комиссия будет оценивать достижения студентов в пяти направлениях: спорт, творчество, наука, студенческое самоуправление, а также успехи в учебной деятельности.

Дату начала приема заявлений в вузе обещают сообщить дополнительно.

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А еще челябинский и Южно-Уральский государственные университеты вошли в топ-100 лучших вузов России. Они оказались в первой лиге Национального рейтинга.