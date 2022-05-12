Два вуза Челябинской области вошли в топ‑100 лучших в России

В первую лигу национального рейтинга попали ЧелГУ и ЮУрГУ

​Челябинский и Южно-Уральский государственные университеты вошли в топ-100 лучших вузов России. Они оказались в первой лиге Национального рейтинга университетов — агрегатора всех существующих в стране публичных признаваемых рейтингов. В этом году в него вошло 679 российских вузов.



«Позиция в объединенном рейтинге определяется суммой семи лучших оценок по 11 рейтингам. Участники выстраиваются по 10 лигам. Деятельность университетов оценивается по разным, соответствующим каждому рейтингу параметрам», — сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета.

Всего в Национальный агрегированный рейтинг включили 12 вузов Челябинской области. ЧелГУ и ЮУрГУ заработали наивысшую оценку «А» в шести разных рейтингах и вошли в первую лигу. В топ-200 (вторая лига) — Магнитогорский государственный технический университет имени Носова и Челябинский государственный институт культуры.

В топ-300 включили Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского.

В четвертую лигу попали пять государственных вузов региона: медицинский, аграрный и гуманитарно-педагогический университеты, Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени Глинки и Уральский государственный университет физической культуры.

Лигой ниже — Южно-Уральский технологический университет, в тревожной зоне топ-600 — Международный институт дизайна и сервиса (бывший Русско-Британский институт управления).

Добавим, агрегатор независимой оценки высшего образования создан Гильдией экспертов в сфере профессионального образования совместно с Национальным фондом поддержки инноваций. Национальный агрегированный рейтинг рассматривает 11 показателей, удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности.