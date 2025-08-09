Строить молочные фермы в Челябинской области будут по проекту белорусского предприятия

Южный Урал готов перенимать и адаптировать лучший опыт, подчеркнул Алексей Текслер

Сегодня, 9 августа, делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером работает в Республике Беларусь. Алексей Текслер посетил предприятие «Гомельагрокомплект», ознакомился с выпускающей им продукцией, а также обсудил с руководством будущее сотрудничество, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Гомельагрокомплект» — крупнейший производитель сельхозоборудования в Беларуси. Оно выпускает различные виды продукции: доильные установки, системы охлаждения молока, автоцистерны и многое другое. Алексей Текслер высоко оценил уровень технологий и качество оборудования.

«Взаимодействие в сфере сельского хозяйства — одно из важных направлений сотрудничества между Челябинской областью и Беларусью. „Гомельагрокомплект“ — пример того, как современные технологии могут помочь в развитии животноводства. Челябинская область всегда готова перенимать лучший опыт и адаптировать его к нашим условиям»,— отметил глава региона.

На презентации ОАО «Институт «Гомельагропромпроект» Алексей Текслер обсудил с руководством предприятия перспективы совместных исследований и разработок в области сельского хозяйства. Уже сейчас прорабатывается возможность использования проектов, которое предлагает белорусское предприятие, для строительства молочных ферм на Южном Урале. Также «Гомельагрокомплект» может стать поставщиком ключевого оборудования для молочно-товарных ферм. Сейчас Челябинская область готовит предложения для инвесторов, в том числе по привлечению в это направление молодых фермеров по программе «Семейные фермы».

Кроме того, стороны договорились до конца года организовать поездку на предприятие представителей аграрного бизнеса Челябинской области, чтобы детально изучить все предложения.

Напомним, делегация Челябинской области, в составе которой 16 предприятий и ректоры ведущих вузов, прибыла в Беларусь накануне, 8 августа. Рабочий визит направлен на укрепление сотрудничества между регионом и Беларусью в различных сферах, включая экономику, культуру и социальные проекты.