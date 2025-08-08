Челябинская область и Беларусь укрепляют сотрудничество

Работа затрагивает экономическую, культурную и социальную сферы

Губернатор Алексей Текслер во главе делегации от Челябинской области прибыл с рабочим визитом в Беларусь. В программе — посещение ключевых мероприятий Гомельской области и Минска, встреча с руководством республики и ее регионов, сообщает пресс-служба правительства.

Визит южноуральской делегации направлен на укрепление сотрудничества между регионом и Беларусью в различных сферах, включая экономику, культуру и социальные проекты.





«Предстоит обширная программа. Работаем в нескольких городах — Минске, Гомеле, Жлобине. Запланированы переговоры нашей бизнес-миссии для увеличения взаимного товарооборота, заключения контрактов», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что в Челябинскую область растет поставка товаров из Беларуси. В составе региональной делегации более 20 представителей бизнеса, а также ректоры местных вузов.





Работа в Минске началась с посещения выставочного павильона Челябинской области. Площадка постоянно действующая, на ней представлены образцы продукции южноуральских производителей. Южный Урал, по словам заместителя Торгового представителя РФ в Беларуси Михаила Аксенова, абсолютный рекордсмен по бизнес-миссиям в республику.





«Такие площадки отрывают новые возможности для представителей бизнеса, помогают найти партнеров и заключить контракты. За два года существования выставочного павильона уже хорошие результаты: больше 17 миллионов долларов контрактов между Челябинской областью и Республикой Беларусь. И уже в работе ещё 4,5 миллиона», — отметил Алексей Текслер.

Более того, Челябинская область представила свою концертную программу в Минске. Челябинские исполнители органной и камерной музыки провели концерт «Орган. Саксофон. Бандонеон».



