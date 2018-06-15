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/ Улицы Цоя и Ахматовой появятся под Челябинском

Улицы Цоя и Ахматовой появятся под Челябинском

Новые звучные названия дадут бульварам в Копейске.
сегодня в 20:30
  |  Общество

36 новых улиц в загородном поселке Копейска назовут в честь известных личностей, деятелей культуры и искусства, а также — прославившихся южноуральцев. В их числе — Петр Сумин, Юрий Яковлев, Андрей Миронов, Марина Цветаева, Людмила Татьяничева, Анна Ахматова, Константин Паустовский, Александр Абдулов, Борис Пастернак, Эльдар Рязанов, Виктор Цой и другие. Так народные избранники решили увековечить их заслуги.

По заявлениям депутата Копейского городского округа Дмитрия Сумина — помимо табличек в скором будущем появятся, малые архитектурные формы и ландшафтные объекты, раскрывающие название улицы, достижения личностей. — пояснили в администрации загородного поселка.

Официально такие названия улицам пока не присвоены — на схеме они остаются безымянными. Предполагается, что процедура может занять несколько месяцев.

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