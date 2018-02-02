/ Центробанк отозвал лицензию у старейшей страховой компании на Южном Урале

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1 февраля 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию у страховой компании «Южуралжасо». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора. Сейчас в страховой организации назначена временная администрация.
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. — говорится в сообщении Центробанка.
Отметим, что компания «Южуралжасо» была основана в 1992 году в Челябинске как Южно-Уральское акционерное страховое общество железнодорожников.