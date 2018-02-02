/ Дольщики «Яркой жизни» требуют банкротства стройкомпании

Четыре застройщика взяли на себя обязательства по исполнению 281 договора.

Порядка 300 семей, дольщиков «Яркой жизни», остаются без своих квартир. «Заморожено» строительство 4 домов. Накануне участники проблемной стройки вышли на массовый пикет и приняли участие во встрече, которая прошла в региональном министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области. На ней был озвучен наиболее вероятный вариант развития событий: вступление застройщиков в процедуру банкротства. Эксперты называют в качестве преимущества возможность выявить имеющиеся на счету застройщика активы.

Банкротство, это самый вероятный вариант развития событий. Именно такой сценарий описан в «дорожной карте», которую мы представили дольщикам. Введение наблюдения позволит пустить все найденные средства на достройку домов и удовлетворение требований граждан. Но поскольку не все понимают, что такое банкротство и какие возможности оно открывает, мы решили устроить для них встречу с юристом, который к тому же находится в схожей ситуации и может поделиться опытом. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Андрей Фалейчик.

Всего, в четырех домах микрорайона, заключен 281 договор долевого участия. Строительство объектов осуществляют четыре застройщика: «Здания будущего», СК «Дедал-Комид», «СервисПроект» и «Архитект-Про». Единой управляющей организацией указанных застройщиков является ООО «Майлстоун Девелопмент». По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Один из застройщиков — Антон Дудин — объявлен в розыск. По данным следствия, он сейчас находится в США. Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле правительства Челябинской области.