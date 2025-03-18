Московские доктора спасают мать шестерых детей из Челябинска

В конце января ее при смерти перевели лечиться в столицу

Мать шестерых детей из Челябинска Анастасия оказалась на грани жизни и смерти после того, как два раза переболела ковидом. Инфекция дала серьезное осложнение на сердце и сосуды. Начался тромбоз. И в конце января женщину, уже при смерти, перевели на лечение в московский Институт скорой помощи имени Склифосовского. Перевести пациентку в Москву помогла депутат Государственной думы Яна Лантратова.

«В клинике Склифософского Насте, наконец, поставили точный диагноз. Из-за ковида у нее случился сбой в иммунной системе, который провоцирует образование тромбов в артериях, венах», — рассказала Первому областному золовка Анастасии Ирина.

После переливания крови образование новых тромбов удалось остановить. Но сейчас врачи борются с теми, что забили сосуды во внутренних органах, в том числе в сердце.

«Из Челябинска Настю увозили как живой труп. В Москве она пошла на поправку. Из Склифософского Настю перевели к профильным специалистам в московскую 52‑ю больницу. Сейчас она находится в реанимации, но уже сама садится, ее готовят к переводу в общую палату. Ушли отеки, она здорово похудела. Медики говорят, что лечение будет долгим, но из клиники Настя выйдет на своих ногах», — добавляет Ирина.

Шестеро детей Анастасии (двое последних близнецов родились в августе прошлого года) сейчас находятся с отцом. После начала СВО Василий по зову сердца ушел воевать. Домой вернулся недавно, когда жена попала в больницу. Сейчас Василий пытается демобилизоваться: написал рапорт на увольнение, но ответ еще не пришел. Семью поддерживает сестра мужчины — Ирина.

В московской клинике Анастасию лечат бесплатно. Редкие передачи, когда это позволяют врачи, женщине по просьбе семьи относят знакомые.

С навалившимся грузом проблем семья справляется. Единственное — на это трудное время семья хотела бы оформить пособия на детей, Василию нужна материальная поддержка.