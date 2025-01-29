Многодетную супругу участника СВО спасают в Челябинске

Мать шестерых детей попала в реанимацию на фоне переживаний за мужа

Депутат Госдумы Яна Лантратова помогает спасать мать шестерых детей из Челябинска. Женщина попала в реанимацию на фоне проблем со здоровьем и переживаний за мужа — участника СВО. О непростой ситуации в семье депутат рассказала на личной странице в ВК.

Путь к материнству для Анастасии был непростым. У женщины было 15 неудачных беременностей, но она все же смогла родить шестерых ребятишек. Старшей дочке Галине уже исполнилось 12 лет, Ксении — 10, Кириллу — 8, Ярославу — 2 года, а самым младшим двойняшкам Андрею и Сергею — пять месяцев.

Глава семейства Василий настоящий труженик: всегда имел несколько подработок и хорошо зарабатывал. После начала СВО мужчина по зову сердца отправился воевать.

«Анастасия поддержала решение мужа. Одна вела большое хозяйство. Засаживала 15 соток, делала заготовки, занималась детьми и продолжала работать. На фоне последних тяжелых родов и переживаний за мужа, который как раз был ранен, получил контузию, женщина попала в больницу с острой сердечной недостаточностью», — рассказала Яна Лантратова.

Уже в больнице Анастасия заболела ковидом, ее состояние еще ухудшилось, началось гнойное воспаление тканей, стала отказывать печень, появились тромбы... В итоге женщину подключили к ИВЛ.

За помощью и поддержкой к депутату Госдумы обратилась сестра Василия, на руках которой сегодня и остались дети. Яна Лантратова помогла выбить для Василия отпуск. Через Минздрав были проведены телемедицинские консультации с лучшими медиками Москвы. Столичные доктора подтвердили правильный протокол лечения — это помогло вывести женщину из тяжелого состояния и перевести ее в отдельную палату.

«К большому сожалению, состояние Анастасии осложняется в силу прогрессирующих заболеваний. Мы нашли в Москве академиков, которые знают, как работать с такими заболеваниями. Сейчас мы надеемся перевести Анастасию в Москву. Согласие столичных медиков уже получено. Надеюсь, центр медицины катастроф войдет в положение и предоставит санавиацию», — пишет Яна Лантратова.

Редакция ИА «Первое областное» продолжит следить за судьбой многодетной семьи.