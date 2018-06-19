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/ Озерск и Снежинск получат 9,4 миллиарда рублей

Озерск и Снежинск получат 9,4 миллиарда рублей

На Южном Урале планируют реализовать 25 инвест-проектов.
сегодня в 20:32
  |  Общество

Перспективы развития ТОСЭР в Снежинске и Озерске обсудил губернатор Челябинской области Борис Дубровский с первым заместителем генерального директора Дирекции по ядерному оружейному комплексу РОСАТОМ Иваном Каменских и генеральным директором ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым. Предполагается, что закрытые территории получат 9,4 миллиарда рублей инвестиций и реализуют около 25 проектов.

Эффективная реализация возможностей, которые получают территории опережающего социально-экономического развития в Озерске и Снежинске, имеет для нас принципиальное значение. Это приведет к созданию порядка 1800 новых рабочих мест, развитию новых современных компетенций, востребованность которых ощущается во всем регионе. — подчеркнул Борис Дубровский.

В Озерске планируют организовать производство горелочных устройств, пластин для теплообменников, а также заняться разработкой и изготовлением оборудования для нефтедобычи. У Снежинска в планах — производство нестандартного оборудования, полимерных композиций.

В настоящий момент в Озерске и Снежинске установлены льготные ставки арендной платы на землю и муниципальное имущество для резидентов ТОСЭР. В Озерске на кадастровый учёт поставлено 28 отдельных участков, объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры индустриального парка «Новогорный». — добавили в правительстве Челябинской области.

Сейчас Борис Дубровский сформулировал задачу, согласной которой во второй половине этого года в каждой ТОСЭР появится по как минимум одному резиденту.

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