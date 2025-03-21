Стартовало дистанционное тестирование участников программы «Герои Южного Урала»

На кадровый проект заявилось 1056 бойцов СВО

Программа «Герои Южного Урала» набирает обороты в Челябинской области. Всего на масштабный кадровый проект заявилось 1056 бойцов СВО, из них 595 находятся «за ленточкой». После сбора заявок следующий этап — дистанционное тестирование участников, которое необходимо пройти до 23 марта.

По итогам дистанционного тестирования лучшие участники пройдут годичную образовательную программу в Челябинском филиале РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». По окончании обучения будет выдан диплом государственного образца.

«Программа рассчитана на год, в нее входят четыре модуля по 72 часа. Планируется, что в том числе это будут выездные модули. То есть обучение будет проходить не только на площадке Челябинского филиала РАНХиГС, но и на выездных локациях»,— уточнил директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.

30% образовательной программы составляет академический блок, который включает классическое чтение лекций, освоение теории, практические задания. При этом 70% — это интерактивные формы (управленческие мастерские, различные активности на командообразование и т. п.).

«Межмодульная стажировка планируется. То есть между четырьмя очными модулями будет проводиться работа с наставниками. По результатам работы наставники будут заполнять некие обратные формы, это будут отчетные формы. Мы будем анализировать работу каждого участника со своим наставником и корректировать индивидуально образовательную траекторию каждого участника», — пояснил Евгений Алдошенко.

Результаты отбора по программе «Герои Южного Урала» будут объявлены в июне, обучение начнется 1 июля.