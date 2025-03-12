«Герои Южного Урала»: программа поддержки ветеранов СВО и ликвидация кадрового голода

Участники повышают квалификацию и шансы на трудоустройство

В Челябинской области стартовала новая программа «Герои Южного Урала». Это образовательный проект для героев спецоперации. До какого числа можно подать заявку на регистрацию и какие перспективы открываются после обучения, медиахолдингу «Первый областной» рассказал директор Челябинского филиала Президентской академии Евгений Алдошенко.

— Евгений Викторович, расскажите о программе «Герои Южного Урала». Какова ее главная цель?

— Главная цель — комплексная. С одной стороны, мы помогаем участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, получить новые востребованные профессии и служить на благо страны уже не на военной, а на гражданской службе. С другой — решаем острую проблему кадрового дефицита в регионе. Программа предоставляет возможность получить профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление», что крайне актуально для многих отраслей.

— Что представляет собой программа обучения?

— Это годичная программа профессиональной переподготовки (504 часа), включающая четыре очных модуля по 72 часа каждый. Обучение сочетает академическую часть («Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления») с практической (управленческие мастерские, мастер-классы, дискуссии, публичные выступления, тренинги, деловые игры и другое). Также в межмодульный период будут проводиться стажировки на предприятиях и в органах власти, а также будет обязательная работа с персональным наставником (уровня министра, вице-губернатора или руководителя крупного предприятия). Кроме этого, предусмотрены коммуникационные и культурные мероприятия для участников программы и их семей.

— Какие перспективы открываются перед участниками программы после обучения?

— Программа не гарантирует трудоустройство, она предоставляет возможность, которая может очень значительно повысить шансы на успешное трудоустройство. Правительство области заинтересовано в квалифицированных кадрах, и если участник программы успешно освоит все модули и получит необходимые компетенции, а также покажет себя с положительной стороны в работе с наставником, то ему обязательно будет предложена достойная должность в органах государственной и муниципальной власти, на промышленных предприятиях или в других отраслях. При этом лучшие участники региональной программы могут быть рекомендованы правительством области на федеральный уровень, в программу «Время героев».

— Каков отклик на программу?

— Отклик очень хороший! Уже подано более 900 заявок, и регистрация еще продолжается. На обучение будет отобрано 60 человек. Мы надеемся, что программа «Герои Южного Урала» станет примером эффективной поддержки ветеранов СВО и внесет значимый вклад в решение кадровых проблем региона. Заявку можно подать до 19 марта. Призываем южноуральцев, участвовавших в спецоперации, принять участие в этой программе.