Более 130 общественных проектов Челябинской области получили гранты губернатора

На воплощение инициатив жителей и НКО направят 118 млн рублей

В Челябинской области подвели итоги первой волны конкурсов 2022 года на получение грантов губернатора, сообщил региональный фонд поддержки гражданских инициатив. Поддержку получат 80 проектов некоммерческих организаций и 57 проектов активных граждан, направленных на развитие гражданского общества.

На воплощение общественных инициатив будет направлено 118 млн рублей. Реализация проектов начнется с августа 2022 года.

Направления проектов-победителей охватывают самые разные стороны общественной жизни: охрана здоровья, социальная поддержка граждан, материнство и детство, образование и наука, культура и искусство и др.

Так, один из самых крупных грантов в размере около 3 млн рублей получит благотворительный фонд «Искорка» с его проектом «Скажи жизни „Да!“». Он посвящен социально-психологической реабилитации детей и подростков с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также их родных братьев и сестер.

Еще один крупный грант в 2,6 млн рублей получит фонд «Метрошка» на проведение юбилейного 20-го Фестиваля детского дворового футбола.

С возрождением дворового спорта также связан проект челябинской городской общественной организации «Физорг». На организацию тренировок, соревнований и мастер-классов с участием известных спортсменов для школьников Ленинского района детский физкультурный клуб получит около 1,5 млн рублей.

Важную задачу помощи бездомным и малоимущим жителям Челябинска и Копейска решает проект «Автобус жизни» центра социальной помощи «Жизнь». На ежедневные выезды фургона с горячими обедами, медикаментами и предметами первой необходимости для бездомных центр получит помощь в размере 1,6 млн рублей.

Примером проекта, направленного на охрану окружающей среды, служит инициатива «Добровольная пожарная охрана на страже огня» от южноуральских пожарных-добровольцев. Проект позволит снарядить и подготовить не менее 180 добровольных пожарных, участвующих в тушении лесных пожаров. Размер поддержки проекта составит более 740 тыс. рублей.

С другими проектами-победителями можно ознакомиться на сайте грантыгубернатора74.рф.

Всего на получение губернаторских грантов претендовали 502 инициативы: 265 от НКО, 237 от частных лиц.

Конкурсы в 2022 году проходят при софинансировании Фонда президентских грантов. Регион получил из федерального бюджета более 106 миллионов рублей. Стоит отметить, что Челябинская область заняла первое место в рейтинге по объему полученной поддержки от Фонда президентских грантов среди субъектов РФ.

