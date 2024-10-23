Станция «Торговый центр»: как повлияет стройка на жизнь челябинцев

Главгосэкспертиза согласовала новый проект

Проект остановочного пункта «Торговый центр» с тоннелями линии «Север — Юг» челябинского метротрамвая согласован Главгосэкспертизой. Эта станция будет проходить под рекой Миасс, сообщили в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

В компании сообщили, что было получено положительное заключение Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации на проведение работ по строительству станции «Торговый центр».

«В состав проекта включены работы по приведению в работоспособное состояние ранее построенных горных выработок станции, шахтных стволов, подходных выработок к ним и перегонных тоннелей»,— сообщил генеральный директор холдинга Константин Матвеев.

Работы в подземной части начнутся в ближайшее время. Станция расположена на глубине 45 метров прямо под рекой Миасс.

«Это уникальный и очень сложный объект. Положительное заключение Госэкспертизы позволит подрядчику приступить к работам, провести необходимую выработку, достроить станционный комплекс и провести отделку. Продолжаем работать над проектной документацией следующих этапов»,— подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Согласно проектной документации, на месте предусматривается достройка платформы и натяжной камеры остановочного пункта.

Длина ранее построенного участка станции составляет около 155 метров, его увеличат до 177 метров буровзрывным способом. Также предстоит завершить строительство тоннеля наклонного хода, там появится 57‑метровый эскалатор.

В пресс-службе компании «Моспроект-3» сообщили, что проведение работ никак не помещает жильцам близлежащих домов. Поэтому ограничений движения транспорта и шума от работы строительной техники не предвидится.

Проект линии «Север — Юг» метротрамвая в Челябинске предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».

Ранее мы рассказывали и показывали, как ведутся работы на улице Овчинникова. Там в начале октября приступили к основному этапу работ.