Магнитогорск оказался единственным городом Челябинской области, власти которого не стали отменять уроки 15 января для всех школьников поголовно. Первая смена с 1 по 11 класс в городе металлургов не учится. Решение по второй смене приняли несколько минут назад.
«14 января в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1—9 классов школ города, которые обучаются во вторую смену», — сообщает сайт администрации города.
Это значит, что дети из старших классов во вторую смену в школу все же идут.