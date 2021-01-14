Стало известно, кому из школьников Магнитогорска сегодня все же идти на уроки

Занятия отменили не для всех классов

Магнитогорск оказался единственным городом Челябинской области, власти которого не стали отменять уроки 15 января для всех школьников поголовно. Первая смена с 1 по 11 класс в городе металлургов не учится. Решение по второй смене приняли несколько минут назад. «14 января в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1—9 классов школ города, которые обучаются во вторую смену», — сообщает сайт администрации города. Это значит, что дети из старших классов во вторую смену в школу все же идут.