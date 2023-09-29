Стало известно, каким будет стенд Челябинской области на выставке «Россия» в Москве

Организаторы показали изображения будущей экспозиции

С 4 ноября по 12 апреля на ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия». В ней примет участие и Челябинская область. Организаторы в официальном телеграм-канале показали, как будет выглядеть стенд столицы Южного Урала.

В южноуральской экспозиции отразят красоту местных гор и озер, а также достижения в металлургии, сельском хозяйстве, машиностроении, науке, спорте и культуре.

«Гости выставки увидят, как плавится металл, смогут сделать селфи с роботом Федором, побывавшим на МКС, помочь космонавту доставить груз на станцию и даже прикоснуться к метеориту, упавшему в Челябинской области», — поделились организаторы.





Кроме того, посетителям предложат сыграть в настольный хоккей за одну из южноуральских команд: «Трактор» или «Металлург».

Стенд региона будет сменяемым: зимой здесь будут изображены заснеженные вершины Уральских гор, а весной — заросли одуванчиков.





Напомним, жители Челябинской области голосуют за самые успешные и значимые проекты, реализованные в регионе в XXI веке. Лучшие будут представлены на выставке-форуме «Россия».