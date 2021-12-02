Срок действия сертификатов о перенесенном COVID‑19 продлили с полугода до года

Ранее выданные документы также продлят автоматически

Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

Новые документы оформляют на год, а ранее выданные продляют до 12 месяцев.

«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — сообщил Кузнецов.

Напомним, ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на полгода. Решение о продлении его действии приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19.



