Переболевшим COVID-19 южноуральцам могут продлить действие сертификата до года

Врачи отмечают, что перенесшие инфекцию реже заражаются повторно

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить действие сертификата о перенесенном коронавирусе до года. Инициативу она аргументировала результатами отечественных и международных исследований. Предложение было озвучено накануне в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

«Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, составляет 0,74%», — сказала Татьяна Голикова.

Данные подтверждают и южноуральские врачи. Главный врач районной больницы села Долгодеревенское Дмитрий Киреев отметил, что переболевшие коронавирусом редко заболевают повторно в течение года.

«Как мы видим из практики, переболевшие люди редко вновь заболевают в течение года. На примере нашей базы долечивания коронавирусной инфекции могу сказать, что мы уже в ближайшее время возвращаемся к профильной деятельности. Впрочем, как и многие другие больницы. Это связанно как раз с уменьшением числа тяжело переболевших. Мы видим и рост количества вакцинированных пациентов. Поэтому продление действия сертификата переболевшего до года оправданно», — прокомментировал Дмитрий Киреев.

В Челябинской области инициативу поддержали. В первую очередь сами переболевшие. Жительница Челябинска Екатерина Курочкина вместе с мужем заболели коронавирусом летом этого года. После выписки им пришел QR-код со сроком до конца февраля.

«Действие сертификата переболевшего у меня должно закончиться в конце февраля. То есть уже через несколько месяцев мне нужно было бы задуматься о его продлении. Новость о том, что QR-код могут сделать действительным до года, меня порадовала. Проблем с посещением общественных мест не возникнет, а поставить прививку, как советуют врачи, я спокойно смогу через полгода, побольше изучу вакцины, посоветуюсь, выберу самую подходящую из предложенных»,— рассказала Екатерина.

Отметим, на сегодня первый компонент вакцины поставили более полутора миллионов жителей Челябинской области. Вместе с тем в регионе ковидные госпитали переводят в обычный режим работы по приему плановых пациентов. В плановую работу вернули больницы в Еткуле, Верхнеуральске, Чебаркуле, Коркино и областной клинический кожно-венерологический диспансер № 4 в Магнитогорске.