Среди южноуральских школьников разыграют поездку в Москву

Участники проекта «Онлайн каникулы в Челябинске» выполняют финальное задание

Проект «Онлайн каникулы в Челябинске» вышел на финишную прямую. Участники выполняют финальное задание, за победу в котором они могут отправится в Москву. Организаторы проекта рассказали, что нужно сделать для победы.

Создатель Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Яна Лантратова предложила участникам рассказать про места, которые бы они хотели посетить в Москве. Именно Союз добровольцев России является организатором проекта, который реализуется в Челябинской области при поддержке губернатора Алексея Текслера.

Пресс-служба правительства области напоминает, чтобы быть претендентом на получение призов от «Онлайн-каникул в Челябинске», нужно:

— проживать в Челябинской области,

— выполнить максимальное количество заданий,

— быть подписчиком @mol_chelyabinsk,

— рассказать своим друзьям про «Онлайн-каникулы в Челябинске» любым способом в личном аккаунте с отметкой @mol_chelyabinsk и хэштегом #КаникулыВЧелябинске.

Участники должны выполнить задания, снять видео и выложить их в своих аккаунтах в любой соцсети до 25 сентября включительно. А за выполнение финального задания организаторы проекта подарят поездку в Москву.