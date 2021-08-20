IPhone за лучшую Stories: организатор «Онлайн-каникул в Челябинске» раскрыл детали проекта

Сопредседатель организации «Союз добровольцев России» Вадим Савин рассказал о становлении проекта и планах на этот сезон

Вчера, 19 августа, в Челябинске стартовали «Онлайн-каникулы» — интерактивный проект для школьников и студентов. О призах, системе выбора победителей и поддержке конкурса губернатором корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал один из организаторов мероприятия — сопредседатель организации «Союз добровольцев России» Вадим Савин.

— Как родился концепт именно такого мероприятия?

— Этот проект мы реализуем в разных регионах России с 2018 года. Наша команда озадачилась тем, что молодые люди, по большей части, не выезжают летом в лагеря или на курорты, а проводят время в своих городах, предоставленными самим себе. Мы захотели помочь ребятам интересно провести время. У Союза добровольцев России нет своих помещений, очевидным решением стало проведение конкурса онлайн.

— Насколько молодежи интересны «Онлайн-каникулы»?

— Очень интересны! У нас в каждом городе было около тысячи участников. Для проекта некоммерческой организации это неплохой показатель. Мы же предлагаем ребятам делать привычные вещи: снимать видео, сторис, монтировать, но вкладывать в эти занятия особый смысл. Например, параллельно они изучают историю региона, узнают о культурных объектах. Более того, очень часто к школьникам присоединяются их родственники, это объединяет семью. Конкурс в целом интересен ребятам даже не столько из-за призов, сколько из-за возможности интересно провести время. Хотя, конечно, фактор приятного подарка отрицать нельзя (смеется).





— Из каких соображений выбирались призы?

— Ну, поскольку мы учим ребят делать контент, конечно, нам захотелось подарить им максимально удобную для этого технику. Плюс, по мнению участников прошлых лет, лучшие призы — последний IPhone, наушники, электросамокаты. Еще среди призов есть, например, билеты на хоккейный матч «Трактора» и клюшки с автографами хоккеистов, билеты на концерт «Уральских пельменей», различные путевки, уникальные книги.

— На сайте «Онлайн-каникул» указано, что победителем становится тот, кто выполнит больше всех заданий. Неужели не учитывается качество выполнения?

— Учитывается и качество, и креативность, разумеется. Победитель выбирается из числа тех, кто выполнил максимальное количество заданий. Конечно, это условие выполнит не один человек. Нам очень важен нестандартный подход к работам. К примеру, уже сегодня появилось первое задание, там нужно было немного рассказать о себе: кто-то просто сделал текст, а кто-то снял интересный ролик. Тут уж очевидно, что у тех, кто будет креативить, больше шансов. Мы вообще раньше ставили как обязательное условие выполнение абсолютно всех заданий. В этот раз понимаем: осенью уже школа, университет — не всегда будет свободное время. Именно поэтому мы допускаем вход в игру хоть с третьего, хоть с пятого задания — главное, интересно и с душой.

— Проект поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вы презентовали ему концепт или он сам как-то о нем узнал?

— Яна Лантратова, председатель общественного совета нашей организации, презентовала проект Алексею Текслеру. Губернатору, видимо, очень понравилось, раз он даже ролик в поддержку «Онлайн-каникул» записал.

— Что пожелаете участникам?

— Не стесняйтесь, активно участвуйте сами и привлекайте друзей! Делать задания с душой — мы это заметим. Это ведь полезно не только для нас, но и в первую очередь для вас — узнаете много нового, получите положительные эмоции.