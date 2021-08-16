Среди южноуральских бизнесменов проведут анонимный соцопрос о коррупции

Правительство Челябинской области организовало исследование о взаимодействии предпринимательства и органов власти

Управление государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области организовало социологический опрос о взаимодействии и представителей бизнеса и власти. Цель исследования — оценить уровень, структуру и специфики коррупции в Челябинской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер, сообщает пресс-служба правительства области.

Мнение бизнеса о проблемах, которые могут возникнуть или возникают в диалоге с властью, будет собираться в электронном виде. Предпринимателям рассылаются приглашения для участия в соцопросе в части «деловой» коррупции. Электронную анкету можно заполнить с 16 августа до 15 сентября 2021 года.

По итогам мнения граждан и представителей бизнеса проанализируют специалисты управления и представят динамику коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Всем участникам в исследовании гарантируется анонимность и конфиденциальность.