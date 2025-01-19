Год после пожара: как живет старейший в Челябинске рынок «Восточный город»

Рассказываем, что сделали за это время

Ровно год назад, 19 января, в Челябинске загорелся старейший рынок «Восточный город». Пожар нанес огромный ущерб и лишил многих торговцев бизнеса. Потери превышали миллионы рублей. Несмотря на все сложности, рынок продолжил работу. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщалась с арендаторами, которые рассказали, как не опустили руки, когда все потеряли.





Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»

Пожар начался 19 января 2024 года, примерно в 17:20, когда многие продавцы уже закончили работать и ушли домой. Сперва огонь охватил 200 квадратных метров, затем 300, спустя короткое время площадь возгорания выросла до тысячи «квадратов». В итоге «Восточный город» горел на площади в 1200 квадратных метров.





Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»

«Сидел один, покупателей уже не было, смотрю — люди бегают, говорят, пожар. Вышел с двумя огнетушителями на первый ряд, посмотрел, что пламя под потолок, взгрустнул и вышел с рынка. Люди начали спасать вещи, эвакуировались», — вспоминает продавец ковров Антон.

Их торговую точку огонь не задел. По словам арендатора, пожарные приехали спустя 10—15 минут после вызова и долго не могли найти пожарный гидрант, потому что все было обледеневшее. Благо рядом с рынком протекает река Миасс. На место прибыл насосно-рукавный автомобиль, забор воды пожарные начали оттуда.





Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»

«Восточный город» тушили 96 человек, на месте также работали 36 единиц техники. Для безопасности горожан на прилегающих улицах было перекрыто движение транспорта.

Официальная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.





Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»

Самое главное, что обошлось без человеческих жертв. А вот материальные потери превысили миллионы рублей. Для кого-то это означало, что бизнесу пришел конец. Несмотря на все это, арендаторам удалось сохранить свои места, администрация пошла им навстречу. Торговую площадь сдвинули на ту часть, которую огонь не тронул.





Директор «Восточного города» Павел Москалев рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что для торговцев сделали отсрочку арендных платежей.

«Я считаю, что самое большое, что нам удалось, — это сохранить и, может, даже где-то приумножить пул арендаторов, которые у нас были. Торговля у нас продолжается, продавцов мы поддерживаем. Стараемся, чтобы все-таки рынок развивался и был интересен для наших покупателей», — говорит директор Павел Москалев.

Некоторые арендаторы слишком эмоционально перенесли этот период.

«Я был на рынке в момент, когда все началось. Огонь пошел сверху. Люди бегали, спасали вещи. После этого начались проблемы с сердцем, переволновался. Хотя раньше никогда не болело оно. Но работать продолжаем, руки не опускаем», — рассказывает один из торговцев.

Как восстанавливают «Восточный город»?

Директор рынка рассказал, что с момента пожара удалось отремонтировать часть кровли на входе. Сейчас проводится демонтаж тех модулей, где был пожар. Самая большая работа проделана по технической части — полностью восстановлены инженерные и противопожарные системы, а также видеонаблюдение.





Продавцы продолжают торговать, у кого-то уже получилось материально восстановиться, у кого-то — нет. Говорят, что народу сейчас не так много приходит, виной тому сезонность и переход покупателей на маркетплейсы.

«Большие потери понесли около 30 человек. Администрация рынка нам помогла. Отстроили они быстро, я начал работать примерно через месяц. Сумма потерь — 3,5 миллиона рублей. Если рынок будет процветать, то смогу подняться до прошлого уровня», — рассказывает один из торговцев.

Люди путают «Восточный город» и «Зеленый рынок»

Еще одна причина, по которой люди стали реже заглядывать на рынок «Восточный город», — закрытие «Зеленого рынка», который находился через дорогу.

«Покупатели с удивлением обнаруживают, что мы открыты. Путают „Восточный город“ и „Зеленый рынок“. А мы уже через неделю после пожара начали торговать. Работа идет, хочется, чтобы люди знали об этом», — говорит арендатор Формаз Набиев. Он продает одежду.

Несмотря на это, находятся и те, кто приезжает на рынок из других районов. Мужчина, который приехал из Металлургического района, похвастался перед нами обновкой.





«Вот, шапку купил. Я редко посещаю рынок, были мысли, что закроют. Решил приехать, посмотреть, что здесь есть», — говорит покупатель.

Дата 19 января связана не только с пожаром на рынке «Восточный город». Ровно 20 лет назад в этот же день произошло возгорание в ТК «Стрелец» в Ленинском районе Челябинска. О происшествии рассказывали даже федеральные СМИ, пожар называли самым крупным за 12 лет. В материале ИА «Первое областное» вспоминаем события 20-летней давности.

Материал создан ИА «Первое областное»