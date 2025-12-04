Спрос на специалистов по нейросетям в Челябинской области вырос почти на 50%

Самые востребованные профессии — дизайнеры, маркетологи и менеджеры по продажам

В Челябинской области зафиксирован резкий рост спроса на сотрудников, владеющих навыками работы с нейросетями. По данным исследования hh.ru, количество вакансий с такими требованиями увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом. Эксперты проанализировали более 260 открытых в регионе позиций, где указано умение работать с ИИ-инструментами.

Наиболее востребованы нейросетевые навыки среди дизайнеров и художников — на них приходится 14% таких вакансий. Далее следуют SMM- и контент-менеджеры (9%), маркетологи и специалисты по взысканию задолженности (по 7%), менеджеры по продажам (6%), а также копирайтеры, программисты и ассистенты.

Зарплатные предложения для кандидатов с опытом работы с нейросетями в Челябинской области достигают 200 тысяч рублей. При этом работодатели не ограничиваются местным рынком: активный интерес проявляют компании из Москвы и других крупных городов, предлагая удаленные позиции.

Тенденция подтверждает растущую интеграцию искусственного интеллекта в различные сферы бизнеса — от творческих профессий до финансовых и клиентских служб.