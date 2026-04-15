Челябинские авторы из‑за ИИ могут потерять часть дохода

Высшая школа экономики впервые исследовала риски от распространения нейросетей

Правовые, финансовые, творческие и этические аспекты внедрения искусственного интеллекта в работу журналистов обсудили на XVII Всероссийском форуме деловых СМИ на секции «Медиа&ИИ: угроза или возможности для отрасли?». Он состоялся в Международном пресс-центре «Россия сегодня» в Москве. Там же впервые представили исследование о том, какой может быть ущерб от нейросетей в творческих профессиях, передает корреспондент ИА «Первое областное».





К 2030 году каждый четвертый новостной пост будет создаваться искусственным интеллектом, а потери российских авторов от использования ИИ могут составить 1 триллион рублей. Об этом сказал эксперт центра отраслевых и корпоративных проектов Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Даниил Кудрин. Наибольший ущерб от применения ИИ он видит для работы переводчиков. Есть исходный текст и четкие критерии результата — нейросеть моментально представит переведенный материал.

«В СМИ можно часто наткнуться на материалы об искусственном интеллекте, что будет потеря доходов, сократятся рабочие места, есть вопросы безопасности. Но часто такие материалы не имеют количественной оценки и чаще касаются офисных сотрудников или синих воротничков. Мы же поставили цель количественно оценить негативный эффект от генеративных нейросетей именно для творческих профессий. Мы осознаем, что искусственный интеллект может и положительно влиять ввиду роста эффективности работы»,— пояснил Даниил Кудрин.

Эксперт огласил результаты совместного с Федерацией интеллектуальной собственности исследования. Сегодня в мире существует не менее тысячи моделей генеративного ИИ, способных создавать текст, изображения и видео. При этом большая часть трафика приходится на несколько популярных решений.





Появление ИИ привело к изменениям на творческом рынке. Снизился порог входа в профессию: например, для создания музыки больше не требуется музыкальное образование или навыки работы со звукозаписывающим оборудованием. Количество произведений растет, а доходы «дробятся» между большим числом участников. В итоге появились две категории авторов: профессионалы, использующие ИИ для повышения эффективности, и новые участники рынка, пришедшие благодаря упрощению процессов создания контента.

«Если раньше 100% доходов получали традиционные авторы, то сейчас и в будущем часть будет перетекать к авторам с искусственным интеллектом»,— отметил один из авторов исследования.





Из 900 000 проанализированных новостных статей в интернете 7% преимущественно созданы с помощью ИИ. 23% авторов в целом используют ИИ в работе, но только 7% применяют его непосредственно для генерации текста, а не для проверки грамматики или мозгового штурма, и лишь 2% оставляют в финальной работе половину сгенерированного текста или больше — то есть фактически подменяют собственное авторство. В целом по творческим профессиям текущая доля использования ИИ не превышает 5%.

При этом большинство людей не отличают результаты деятельности ИИ от работы человека. Проводились эксперименты, когда в 50% случаев люди ошибались при определении, например, фотографии — сгенерирована она или настоящая. То же самое касается музыки и текстов.





Исследователи из ВШЭ построили прогноз влияния нейросетей с учетом двух ключевых факторов: доли задач в каждой профессии, которые могут быть автоматизированы, и исторического контекста развития технологии в каждой сфере (когда появилась первая публичная модель, способная решать профильные задачи).

«Главный вопрос — что будет дальше? Бурное проникновение искусственного интеллекта в ряде профессий. В первую очередь, текстовых, что удивительно, потому что текстовые модели — самые популярные, они начали развиваться раньше всех. У них самая большая выборка для обучения. Нейросети удобнее работать с текстом, а не с неструктурированной информацией, например с музыкальными дорожками. Можно ожидать к 2030 году, что каждый четвертый новостной пост будет преимущественно сгенерирован искусственным интеллектом. Для большинства авторов это потеря части дохода»,— заявил Даниил Кудрин.

Главный итог исследования — генеративный ИИ не просто быстро распространяется, но и меняет логику творческого рынка. Трансформируется процесс создания контента и перераспределяются доходы. Происходит переосмысление понятия «авторство». В сфере СМИ меняется структура конкуренции за внимание аудитории. Вопрос уже не в том, станет ли ИИ важным фактором в будущем, а в том, как авторы, редакции и платформы смогут адаптироваться к новым реалиям.





Директор Некоммерческого фонда «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности» Владимир Энтин видит основную задачу правого регулирования использования ИИ в защите потребителя. По его мнению, следует законодательно закрепить маркировку материалов, сгенерированных нейросетями.

«Был вынесен только на общественное обсуждение проект закона, касающийся регулирования отдельных аспектов использования искусственного интеллекта. Обычная практика заключается в том, что законодательство отстает от развития технологий. Но мы здесь сумели преодолеть эту тенденцию, потому что в Российском государственном гуманитарном университете открылась кафедра информационного права и правового регулирования искусственного интеллекта»,— отметил он.

Владимир Энтин подчеркнул, что искусственный интеллект работает с большими массами данных, которые включают как произведения, попавшие в общественное достояние, то есть срок охраны авторского права истек, так и современные произведения. В последнем случае возможно нарушение прав правообладателей при использовании материалов. Возникает вопрос: кто отвечает, если ИИ нарушил авторские права, — пользователь (при профессиональной деятельности), разработчик или сама система? В ряде проектов прорабатывается модель субсидиарной ответственности.





Сейчас обсуждают, как регулировать использование искусственного интеллекта с точки зрения авторского права. Выделяются два основных подхода. Первый — предоставление изъятий из авторского права в пользу ИИ. Предлагается дать технологиям дополнительное право на «майнинг» — изучение трендов, паттернов и тенденций. Однако такой подход несет риски: коммерчески востребованный продукт, созданный на основе исключений, может привести к искам со стороны правообладателей. Второй подход — это компенсаторная модель. По аналогии с выплатами артистам, чьи профессии пострадали от развития технологий, обсуждается возможность компенсаций правообладателям произведений, используемых для обучения ИИ.

Первый заместитель главного редактора газеты «Труд» Александр Соколов отметил, что за ИИ будущее, и признал, что пока непонятно, как пользоваться нейросетями безопасно. Издание, отмечающее 105‑летний юбилей, экспериментирует с искусственным интеллектом. В редакции установили мощный компьютер с графическим интерфейсом для работы с локальными ИИ‑моделями. Созданная система позволяет журналистам и редакторам обращаться к архиву газеты, искать информацию о человеке или событии. Чаще этим пользуются при подготовке материалов к памятным датам.

Внедрение полноценного ИИ в редакции — затратное мероприятие. Первоначальные вложения, по подсчетам эксперта, составляют 7—30 миллионов рублей, а ежегодная поддержка — 3—4 миллиона. При этом экономия на фонде оплаты труда может составить 5—20%. Учитывая, что в журналистике 80% затрат приходится именно на ФОТ, это значимый показатель. Однако экономический смысл внедрения есть только для СМИ с оборотом от 1 миллиарда рублей — большинству региональных редакций это пока не по карману.





«Разумеется, за искусственным интеллектом будущее. Мне сложно себе представить молодое поколение журналистов, которые этим не пользуются. Более того, наверное, они в состоянии сохраниться в профессии, только если умеют пользоваться всем спектром решений, которые сегодня на рынке представлены»,— сказал Александр Соколов.

Проект закона о регулировании ИИ, который планируется к введению в 2027 году, создает новые сложности для редакций. Если она использует внешний сервер — оператор, если размещает оборудование у себя — еще и владелец. Это влечет разный набор обязанностей: аудит, настройка, ответственность за модель (даже если она взята из открытого доступа). Кроме того, проверка текстов на применение ИИ может вылиться в большие расходы — до 1 миллиона рублей в год. Существующие детекторы дают противоречивые результаты. В тестах 4 из 5 систем показывали широкий разброс точности, а одна почти не выявляла ИИ‑контент. Эксперт считает, что большинство редакций, особенно региональных, предпочтут дождаться внешних решений, чтобы избежать ответственности владельца ИИ‑системы.