Спецмашины расчищают трассу М-5 в Челябинской области после снегопада

Обильные осадки прошли в горнозаводской зоне

Сегодня, 28 сентября, в Челябинской области пошел обещанный синоптиками снег. Обильные осадки наблюдаются преимущественно в горнозаводской зоне. Для расчистки дорожного полотна туда направили спецтехнику, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«С 1732 по 1737 километр автодороги М-5 „Урал“ работает техника по очистке дорожного полотна. Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме»,— сообщили в ведомстве.

С водителями, которые едут на летней резине, проводят профилактические беседы и рекомендуют отказаться от поездок.

Временный снежный покров сегодня установился в Кыштыме, Нязепетровске и некоторых других городах. Мы уже собрали красивый фоторепортаж.