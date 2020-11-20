Волонтеры общественной организации «Солнечный день» собирают видеономера для онлайн-концерта, который покажут в домах престарелых. Акцию поддержало региональное министерство социальной защиты.
«В период пандемии самыми незащищенными оказались пожилые люди. Многие их них до сих пор находятся на самоизоляции, а дома престарелых закрыты для посещения и проведения массовых мероприятий. Мы приглашаем всех желающих принять участие в проекте „Счастливый возраст“. Волонтеры могут спеть песни, прочитать стихи, станцевать и записать все это на видео. Мы с радость покажем эти номера бабушкам и дедушкам в домах престарелых», — рассказала сайту «Первый областной» руководитель проекта Екатерина Семёнова.
В рамках проекта также работают онлайн-сервисы (сайт счастливый-возраст.рф, канал YouTube и группы во ВКонтакте, Фейсбуке и в Инстаграме), где пожилые могут посмотреть ролики на темы:
— профилактика заболеваний;
— психологическое здоровье;
— садоводство;
— дизайн интерьера;
— компьютерная грамотность;
— рукоделие;
— художественная студия;
— адаптивная гимнастика;
— кулинария;
— взаимодействие с молодёжью;
— а также ролики от подписчиков и волонтёров.