Челябинцев просят записать видеономера для стариков на изоляции

Онлайн-концерт покажут в домах престарелых.

Волонтеры общественной организации «Солнечный день» собирают видеономера для онлайн-концерта, который покажут в домах престарелых. Акцию поддержало региональное министерство социальной защиты.

«В период пандемии самыми незащищенными оказались пожилые люди. Многие их них до сих пор находятся на самоизоляции, а дома престарелых закрыты для посещения и проведения массовых мероприятий. Мы приглашаем всех желающих принять участие в проекте „Счастливый возраст“. Волонтеры могут спеть песни, прочитать стихи, станцевать и записать все это на видео. Мы с радость покажем эти номера бабушкам и дедушкам в домах престарелых», — рассказала сайту «Первый областной» руководитель проекта Екатерина Семёнова.

В рамках проекта также работают онлайн-сервисы (сайт счастливый-возраст.рф, канал YouTube и группы во ВКонтакте, Фейсбуке и в Инстаграме), где пожилые могут посмотреть ролики на темы:

— профилактика заболеваний;

— психологическое здоровье;

— садоводство;

— дизайн интерьера;

— компьютерная грамотность;

— рукоделие;

— художественная студия;

— адаптивная гимнастика;

— кулинария;

— взаимодействие с молодёжью;

— а также ролики от подписчиков и волонтёров.