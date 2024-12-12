Спасти вещи от свалки: проект из Челябинской области взял «Зеленую премию»

Жюри всероссийского конкурса присудило второе место за воплощенную идею со стеллажами для обмена вещами

Одним из победителей «Зеленой премии» Российского экологического оператора стал активист из Челябинской области Артур Сиразеев. Об этом он сообщил в телеграм-канале «Чистомэн». Чистомэн — это и есть Артур. Он проводит различные акции, которые призваны изменить отношение людей к отходам, сделать их (людей) более ответственными.

В декабре состоялось награждение победителей, Артуру вручили сертификат на миллион рублей. Журналист «Первого областного» узнал, о чем был проект, получивший признание на всероссийском конкурсе. Оказалось, что это стеллажи для обмена вещами — чистыми, в хорошем состоянии.

Артур рассказал, что с 2022 года устанавливает на контейнерных площадках стеллажи. Конструирует и собирает их сам. Стеллажи установлены на десятке площадок в Челябинске. Такие же есть в Озерске, Братске, Тобольске, Казани, Брянской и Калужской областях. Идею перенимают и воплощают в жизнь последователи.

«Ко мне обратилась управляющая компания в Ленинском районе. Они за свои деньги установили восемь стеллажей. Вещи, которые там оставляют, — это в основном одежда в хорошем состоянии: обувь, джинсы, рубашки. Я подходил, проверял. Как правило, там все вещи довольно-таки чистые, опрятные. Кто-то забирает, кто-то приносит», — рассказывает Артур Сиразеев.

О «Зеленой премии» Чистомэн знал давно, ее проводят уже в четвертый раз. В этом году решил принять участие. Призовой миллион рублей Артур планирует направить на расширение проекта. Вручение проходило в Москве.

На церемонии южноуралец встретил много людей, которые много чего делают в области экологии. Артуру запомнился проект девушки, которая развивает бренд экокосметики.

«Есть ребята, которые собирают травы в Архангельской области и продают их в московские рестораны. При этом помогают заработать другим людям на сборе трав. Это такой социальный проект», — вспоминает общественник.

У Артура много проектов. Они заставляют задуматься. Например, периодически он чистит берега рек и озер, и другие территории, от выброшенных людьми бутылок, упаковок и прочих отходов.

«Потратил три часа на ликвидацию свалки в городе Миасс на берегу реки с тем же названием. Собрал 17 мешков и построил из них стену оправданий. Фразы распечатывал на черновиках. Чтобы не тратить чистую бумагу», — написал 10 ноября в сообществе «Чистомэн» Артур.





Фразы для оправданий — это то, что обычно слышишь от людей, которые не считают нужным убрать за собой: «А вы не мне это говорите, идите в мэрию», «Тут и без меня грязно было», «Во всем виноват Трамп», «А куда я должен выбрасывать?» и так далее.

Ранее мы рассказывали о другом проекте Чистомэна, тема которого — новогодняя.