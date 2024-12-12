Одним из победителей «Зеленой премии» Российского экологического оператора стал активист из Челябинской области Артур Сиразеев. Об этом он сообщил в телеграм-канале «Чистомэн». Чистомэн — это и есть Артур. Он проводит различные акции, которые призваны изменить отношение людей к отходам, сделать их (людей) более ответственными.
В декабре состоялось награждение победителей, Артуру вручили сертификат на миллион рублей. Журналист «Первого областного» узнал, о чем был проект, получивший признание на всероссийском конкурсе. Оказалось, что это стеллажи для обмена вещами — чистыми, в хорошем состоянии.
Артур рассказал, что с 2022 года устанавливает на контейнерных площадках стеллажи. Конструирует и собирает их сам. Стеллажи установлены на десятке площадок в Челябинске. Такие же есть в Озерске, Братске, Тобольске, Казани, Брянской и Калужской областях. Идею перенимают и воплощают в жизнь последователи.
«Ко мне обратилась управляющая компания в Ленинском районе. Они за свои деньги установили восемь стеллажей. Вещи, которые там оставляют, — это в основном одежда в хорошем состоянии: обувь, джинсы, рубашки. Я подходил, проверял. Как правило, там все вещи довольно-таки чистые, опрятные. Кто-то забирает, кто-то приносит», — рассказывает Артур Сиразеев.
О «Зеленой премии» Чистомэн знал давно, ее проводят уже в четвертый раз. В этом году решил принять участие. Призовой миллион рублей Артур планирует направить на расширение проекта. Вручение проходило в Москве.
На церемонии южноуралец встретил много людей, которые много чего делают в области экологии. Артуру запомнился проект девушки, которая развивает бренд экокосметики.
«Есть ребята, которые собирают травы в Архангельской области и продают их в московские рестораны. При этом помогают заработать другим людям на сборе трав. Это такой социальный проект», — вспоминает общественник.
У Артура много проектов. Они заставляют задуматься. Например, периодически он чистит берега рек и озер, и другие территории, от выброшенных людьми бутылок, упаковок и прочих отходов.
«Потратил три часа на ликвидацию свалки в городе Миасс на берегу реки с тем же названием. Собрал 17 мешков и построил из них стену оправданий. Фразы распечатывал на черновиках. Чтобы не тратить чистую бумагу», — написал 10 ноября в сообществе «Чистомэн» Артур.
Фразы для оправданий — это то, что обычно слышишь от людей, которые не считают нужным убрать за собой: «А вы не мне это говорите, идите в мэрию», «Тут и без меня грязно было», «Во всем виноват Трамп», «А куда я должен выбрасывать?» и так далее.
Ранее мы рассказывали о другом проекте Чистомэна, тема которого — новогодняя.