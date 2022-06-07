На Таганае после двух суток поисков нашли потерявшуюся пожилую пару

Пенсионеры смогли связаться со спасателями по телефону

В Златоусте после двух суток поисков нашли потерявшуюся в лесу пожилую пару. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в администрации города.

Напомним, что 83-летний Юрий Мангилев и 73-летняя Валентина Кандалова в воскресенье, 5 июня, отправились в лес на Таганай за кислицей и не вернулись.

Пострадавшие сумели связаться со спасателями по телефону и ориентировали их по ходу поисков.

В поисковых работах также участвовали сотрудники национального парка «Таганай».

Как уточнили в МЧС, мужчина и женщина были найдены в 8 км восточнее Златоуста, в районе горы Уральская Сопка. Их доставили в спасательный отряд, где их осмотрели врачи. После этого пожилых людей направили в городскую больницу Златоуста для снятия клещей и проведения инъекции против клещевого энцефалита.