В СНТ Магнитогорска собаку вытащили из глубокой ямы с глиной

Животное просидело там больше четырех дней

В Магнитогорске в СНТ «Металлург 2» собака больше четырех дней просидела в глубокой яме, полной глины. Все это время животное скулило, но найти его местные жители не могли. Вечером 29 июля пса удалось обнаружить и вытащить. Об этом рассказали в паблике «Черное и белое» в социальной сети «ВКонтакте».

«Четыре дня назад собачка скулила. Ходили смотреть, но никого в кустах не увидели. Сегодня приехали и опять услышали ее. Пошли еще раз искать в лесополосе. Случайно заметили яму и в ней закопанную по пояс в глину собаку. Она пыталась вылезти и сама себя закопала»,— написала пользователь Светлана Афонина.

Вытащить собаку женщина и ее родственники не смогли и обратились за помощью к диспетчеру СНТ. Вскоре на место прибыли двое мужчин — работники садового товарищества — и сама диспетчер. Один из них, Денис, полез в яму, а другой, Сергей, держал его. Откопав собаку, мужчины вытащили ее на поверхность.

«Думаю, сейчас с собакой все хорошо. Лапы не сломаны, побежала резво. Только хвост и задние лапы в глине были. Хотели искупать ее, но она не далась»,— добавила автор поста.

Также женщина выразила благодарность работникам СНТ за неравнодушие.