Создатели фильма «Вальс со смертью» рассказали, как снимали кино

Им пришлось преодолеть цейтнот, холод и недовольство бизнесменов



«Нас, правда, подгоняли: „Нам уже зерно некуда складывать, а вы тут со своим кино“. Но мы уложились. Лагерь, к сожалению, разобрали. А мы хотели его оставить, чтобы школьников водить и уроки истории прямо там проводить»,

— вспоминает он.

«Мы договорились, приезжаем, а нам говорят: „Не можем остановить, у нас крупный заказ“. А у нас оружие, пиротехника, массовка, каждая минута простоя — деньги, — рассказывает продюсер. — Пришлось звонить учредителю: „Виталь, останови завод“. Он сначала упирался: „Убытки же!“ Но вошел в положение. И мы эти 12 часов снимали»,

– рассказывает Артем Серов.

«Холодно было жутко. Снимали по пять минут, потом актеров отогревали тепловыми пушками»,

— добавляет он.

«История правдива процентов на 70. Остальное — наша доработка. Нам говорили, что такая балерина действительно была. Но мы не брали конкретную биографию, скорее, собирательный образ»,

— объясняет он.

«Этих ляпов нам точно не надо»,

— смеется он.

«Сравнивать наши фильмы по бюджетам и масштабу, наверное, неправильно. Но у нас получилась своя, женская история. И мы себя чувствуем хорошо. Самозванцами — нет»,

– ответил Артем Серов.

«Она узнала, что мы снимаем „Вальс со смертью“, прониклась и написала текст. Мы пригласили профессиональных музыкантов, и получился саундтрек. Многие просят отдельно скинуть этот трек»,

— рассказал он.

«Это очень классная штука, когда ты приезжаешь и по принципу одного окна решаешь все вопросы. Честно, не знал, что в Челябинске тоже есть кинокомиссия»,

— отметили они.