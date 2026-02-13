В Челябинске прошла премьера военной драмы «Вальс со смертью» (16+), снятой омскими кинематографистами. Картину, приуроченную к 81‑й годовщине Пальмникенской трагедии, показали в кинотеатре «Синема парк». После просмотра создатели фильма общались с залом — говорили о том, как искали деньги, мерзли на съемках и уговаривали директора кирпичного завода остановить конвейер.
«Зерно некуда складывать, а вы снимаете»
Как рассказал генеральный продюсер Артем Серов, съемки растянулись почти на полгода. 40 смен проходили в Омске и области, а также в Калининграде. Самую масштабную декорацию — концлагерь — построили прямо на базе зернохранилищ в омских Больших Полях.
«Нас, правда, подгоняли: „Нам уже зерно некуда складывать, а вы тут со своим кино“. Но мы уложились. Лагерь, к сожалению, разобрали. А мы хотели его оставить, чтобы школьников водить и уроки истории прямо там проводить», — вспоминает он.
Как на 12 часов остановили кирпичный завод
Одна из сцен снималась на действующем кирпичном заводе. Производство там не останавливается круглосуточно, но создателям фильма нужно было 12 часов тишины.
«Мы договорились, приезжаем, а нам говорят: „Не можем остановить, у нас крупный заказ“. А у нас оружие, пиротехника, массовка, каждая минута простоя — деньги, — рассказывает продюсер. — Пришлось звонить учредителю: „Виталь, останови завод“. Он сначала упирался: „Убытки же!“ Но вошел в положение. И мы эти 12 часов снимали», – рассказывает Артем Серов.
Одну из самых драматичных сцен с телами в яме снимали ночью при температуре плюс два.
«Холодно было жутко. Снимали по пять минут, потом актеров отогревали тепловыми пушками», — добавляет он.
Зрителей интересовало, насколько история документальна. В центре сюжета — судьба юной балерины, попавшей в лагерь. Как выяснилось, прототип у героини был.
«История правдива процентов на 70. Остальное — наша доработка. Нам говорили, что такая балерина действительно была. Но мы не брали конкретную биографию, скорее, собирательный образ», — объясняет он.
Чтобы не допустить ошибок, с командой работали два историка. Они консультировали по форме, нашивкам, деталям быта — вплоть до мелочей.
«Этих ляпов нам точно не надо», — смеется он.
«Сравнивать с „Собибором“ сложно»
Один из вопросов прозвучал от журналиста и кинопедагога Евгении Футерман: как региональные создатели чувствуют себя на фоне больших картин вроде «Собибора» Хабенского? Нет ли ощущения, что эту тему уже закрыли мэтры?
«Сравнивать наши фильмы по бюджетам и масштабу, наверное, неправильно. Но у нас получилась своя, женская история. И мы себя чувствуем хорошо. Самозванцами — нет», – ответил Артем Серов.
Слова саундтрека написала поэтесса из Омска
Отдельно зрители отметили музыку к фильму. Как оказалось, слова песни, звучащей в титрах, написала омская поэтесса.
«Она узнала, что мы снимаем „Вальс со смертью“, прониклась и написала текст. Мы пригласили профессиональных музыкантов, и получился саундтрек. Многие просят отдельно скинуть этот трек», — рассказал он.
Разговор зашел и о региональной поддержке кинематографистов. Создатели фильма признались, что в Калининграде им очень помогла местная кинокомиссия: согласования, локации, даже кешбэк в 30% от потраченных в регионе средств.
«Это очень классная штука, когда ты приезжаешь и по принципу одного окна решаешь все вопросы. Честно, не знал, что в Челябинске тоже есть кинокомиссия», — отметили они.
Показы фильма «Вальс со смертью» в Челябинске и Челябинской области продлятся до конца февраля.
