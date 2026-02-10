Где в Челябинской области покажут фильм «Вальс со смертью»

Премьера состоится 12 февраля

Через два дня, 12 февраля, в Челябинской области состоится премьерный показ драмы «Вальс со смертью» (16+) о Пальмникенской трагедии режиссера Андрея Кириллова. Картина снята на основе 600 рассекреченных архивных документов. Где посмотреть фильм, читайте в материале ИА «Первое областное».



В Челябинске картину покажут в «Киномаксе-Урале», «Синема парке», кинотеатрах «Знамя», «Импульс», мультимедийном парке «Россия — моя история», а также в залах Централизованной клубной системы.



Историю 17-летней балерины со Смоленщины, угнанной в нацистский концлагерь, можно посмотреть в кинотеатрах «Волна» (Чебаркуль), «Мир» (п. Увельский), кинозалах «Террикон» (Еманжелинский район), им. С. А. Герасимова (Куса), «Аргаяш. Синема» (Аргаяш), МБУ ЦКР «Энергетик» (Троицк).



Также картину покажут в домах культуры: «Октябрь» (Пласт), Красноармейского района (село Миасское), Агаповском доме культуры, ДК горняков (Бакал), «Родник» (Троицкий р-н), «Колос» (Уйский р-н), им. Луначарского (Троицк), «Металлург» и «Железнодорожник» (Златоуст), «Прометей» (Миасс), районном ДК (Еткуль), Центральном ДК (Фершампенуаз).



Еще посмотреть фильм смогут жители Южноуральска, Катав-Ивановского, Кусинского, Троицкого, Сосновского, Чебаркульского районов и в поселке Межозерном.



Медиахолдинг «Первый областной» — организатор показа.