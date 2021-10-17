«Союз МС-18» с киноэкипажем возвращается на Землю

Корабль приземлится в степи в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Сегодня, 17 октября, около 9:36 по челябинскому времени за Землю вернется корабль «Союз МС-18», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Известно, что он приземлится в степи в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.На место посадки уже вылетели директор Первого канала Константин Эрнст и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, о чем последний написал в своем Telegram-канале.

«С группой вертолетов вылетаем к планируемому месту посадки корабля»,— сообщил Дмитрий Рогозин.

Как рассказали в пресс-службе Роскосмоса, после того как корабль обнаружат вертолеты, к месту посадки выдвинутся поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами, которые помогут выбраться из него всем членам экипажа.

«На месте их ждет медицинское обследование, после чего „киноэкипаж“ отправится спецрейсом в Звездный городок (Московская область)»,— уточнили в пресс-службе Роскосмоса.

Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию возвращения корабля с МКС на Землю на сайте Роскосмоса.

Напомним, в обеспечении посадки «Союза МС-18» задействованы 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица». Среди спасателей также будут военные вертолетчики поисково-спасательного отряда с авиабазы «Упрун» в Увельском районе. Киноэкипаж встретят с березовым соком.

Ранее наш сайт сообщал о том, как проводилась подготовка к встрече экипажа.