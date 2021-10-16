Военные космические спасатели готовы к встрече корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернутся на Землю утром 17 октября

Утром 17 октября на Землю с МКС вернется экипаж корабля «Союз МС-18» в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. По данным Роскосмоса, пилотируемый корабль приземлится в степи в 146 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, все ли готово к встрече «Союза МС-18» и как собираются встречать участников проекта «Вызов».

В день проведения операции погода в степи будет солнечной и теплой. По словам экспертов, столбики термометров покажут до +14°С, осадков не ожидается, видимость будет более 10 километров.

Авиационная и специальная техника уже подготовлена, экипажи вертолетов, самолетов, наземный эшелон и другие участники мероприятий по посадке корабля «Союз МС-18» готовы к выполнению необходимых действий.

«Поисково-спасательные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 „Синяя птица“ Центрального военного округа выдвинулись из казахстанских городов Жезказган и Каралык в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля „Союз МС-18“. В составе наземной группировки — четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости „Синяя птица“, которые доставят бригаду военных медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов. Кроме того, в составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины уже находятся в запасном районе посадки Республики Казахстан»,— рассказали в пресс-службе ЦВО.

Кроме того, специалисты уже провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, а также проанализировали характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки.

Всего в операции примут участие 200 военнослужащих от Центрального военного округа, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26 и около 20 единиц специальной техники, включая пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица». Среди спасателей будут военные вертолетчики поисково-спасательного отряда с авиабазы «Упрун» в Увельском районе.

Экипаж также получит подарки от военных спасателей. Обычно они дарят яблоки, дыни и цветущий багульник, но в этот раз режиссера и актрису порадуют березовым соком, который набрали в Алтайском крае.

Напомним, ракета с экипажем стартовала 5 октября с космодрома Байконур. Актриса и режиссер провели на МКС 12 дней, в течение которых планировали отснять более 30 минут фильма. Картина «Вызов» станет первой в истории художественной лентой, снятой в космосе.