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/ Советник Президента проверит готовность Челябинска к саммиту ШОС

Советник Президента проверит готовность Челябинска к саммиту ШОС

Город для проведения международного мероприятия пока не выбран.
сегодня в 15:33
  |  Общество

Городская администрация подготовилась к визиту Облетной группы. Входят в нее гости из столицы, возглавляемые советником Президента Антоном Кобяковым. Облетная группа 15 января намерена проверить готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, на проведение которых в 2020 году город претендует. В первую очередь группу провезут по гостевому маршруту, а затем расскажут, где какой объект будет возведен.

Облетная группа посмотрит места предполагаемого строительства конгресс-холла и еще одного конгресс-холла на улице Труда. Там облетная группа будет смотреть. Город отвечает за размещение участников саммитов, так что необходимо продумать строительство не только гостиниц, но и иных вариантов размещения. Это связано с изменением облика города. В ходе подготовки к форуму мы провели большую работу в правовом плане. Вышло постановление о гостевых маршрутах. Вышло новое требование о рекламе. Работу будем продолжать. — рассказал сайту «Первый областной» мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Добавим, что визит облетной группы не первый. Ранее комиссия уже оценивала Челябинск и его план подготовки к саммитам.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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