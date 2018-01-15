/ Советник Президента проверит готовность Челябинска к саммиту ШОС

Город для проведения международного мероприятия пока не выбран.

Городская администрация подготовилась к визиту Облетной группы. Входят в нее гости из столицы, возглавляемые советником Президента Антоном Кобяковым. Облетная группа 15 января намерена проверить готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, на проведение которых в 2020 году город претендует. В первую очередь группу провезут по гостевому маршруту, а затем расскажут, где какой объект будет возведен.

Облетная группа посмотрит места предполагаемого строительства конгресс-холла и еще одного конгресс-холла на улице Труда. Там облетная группа будет смотреть. Город отвечает за размещение участников саммитов, так что необходимо продумать строительство не только гостиниц, но и иных вариантов размещения. Это связано с изменением облика города. В ходе подготовки к форуму мы провели большую работу в правовом плане. Вышло постановление о гостевых маршрутах. Вышло новое требование о рекламе. Работу будем продолжать. — рассказал сайту «Первый областной» мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Добавим, что визит облетной группы не первый. Ранее комиссия уже оценивала Челябинск и его план подготовки к саммитам.