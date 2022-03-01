Совет ректоров вузов Челябинской области выступил с заявлением по Украине

Представители высших учебных заведений поддержали политику президента России

Совет ректоров вузов Челябинской области под председательством Александра Шестакова поддержал спецоперацию России на территории Украины. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

«Мы поддерживаем политику президента Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации, направленную на окончание многолетнего планомерного уничтожения населения Донбасса. Россия не начинала войну, она ее заканчивает. Наше Отечество имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности», — говорится в заявлении ректоров.

Причинами гуманитарной и политической катастрофы на территории Украины cовет ректоров называет эксперименты НАТО и равнодушное молчание Запада.

«Мы осуждаем агрессивные заявления, действия, угрозы мирового сообщества в адрес России, которые продолжают воодушевлять преступный киевский режим на уничтожение собственного населения», — сказано в заявлении.

Ректоры призывают преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов российских и зарубежных вузов не поддаваться на ложь и слухи, которые обостряют конфликт. И советуют помнить об общей истории, о ценностях и традициях, которые объединяют Россию и Украину.

«Мы выражаем свою солидарность жителям Донбасса и протягиваем им руку помощи. Мы готовы оказать гуманитарную помощь вузам Донбасса, принять преподавателей и студентов Донецкой и Луганской народных Республик и создать все необходимые условия для жизни, работы и учебы», — сказано в заявлении.

Ранее помогать беженцам из Донбасса призвала уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова.