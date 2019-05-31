/ Соцобъекты обяжут строить в новых микрорайонах Челябинской области

В новостройки переедут в том числе 11 тысяч человек из ветхого жилья.

В Челябинской области планируют увеличить темпы строительства и построить до 2024 года еще 2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил Алексей Текслер во время послания Заксобранию региона. При этом, отметил руководитель Челябинской области, застройка должна быть комплексной. Дети, которые будут жить в новых микрорайонах, должны получить возможность ходить в школу и в сад недалеко от дома.

Необходимо соблюдать жёсткое условие: одновременно с комплексной застройкой микрорайонов возводить социальные объекты – прежде всего, школы и детские сады. Сейчас это происходит вдогонку, поэтому вместо радужных рекламных картинок люди получают суровую правду будней. Настоятельно требую от бизнес-сообщества, глав муниципальных образований не отходить от заявленных комплексных планов застройки в угоду текущей ситуации. — отметил Алексей Текслер.

С 1 июля регион переходит на работу с эскроу-счетами, то есть отходит от долевого строительства. При этом проблемы обманутых дольщиков продолжат решать, нерадивых застройщиков накажут. Новые квартиры получат также те, кто сейчас живет в домах аварийного фонда.

У нас в области такого жилья свыше 350 тысяч квадратных метров. И это, как мне думается, довольно сдержанная оценка, поскольку он каждый год прирастает новыми объемами. Естественно, мы включаемся в соответствующий Федеральный проект. Объем средств госпрограммы в 2019 году – 1 миллиард 174 миллиона рублей. В следующем году увеличим этот объем более чем на треть. — сообщил Алексей Текслер.

До 2024 года минимум 3,5 тысячи семей переедут в новые квартиры, а это 11 тысяч человек. Об этом сообщил Алексей Текслер во время послания Заксобранию региона. При этом, отметил руководитель Челябинской области, застройка должна быть комплексной. Дети, которые будут жить в новых микрорайонах, должны получить возможность ходить в школу и в сад недалеко от дома.

Необходимо соблюдать жёсткое условие: одновременно с комплексной застройкой микрорайонов возводить социальные объекты – прежде всего, школы и детские сады. Сейчас это происходит вдогонку, поэтому вместо радужных рекламных картинок люди получают суровую правду будней. Настоятельно требую от бизнес-сообщества, глав муниципальных образований не отходить от заявленных комплексных планов застройки в угоду текущей ситуации. — отметил Алексей Текслер.

С 1 июля регион переходит на работу с эскроу-счетами, то есть отходит от долевого строительства. При этом проблемы обманутых дольщиков продолжат решать, нерадивых застройщиков накажут. Новые квартиры получат также те, кто сейчас живет в домах аварийного фонда.

У нас в области такого жилья свыше 350 тысяч квадратных метров. И это, как мне думается, довольно сдержанная оценка, поскольку он каждый год прирастает новыми объемами. Естественно, мы включаемся в соответствующий Федеральный проект. Объем средств госпрограммы в 2019 году – 1 миллиард 174 миллиона рублей. В следующем году увеличим этот объем более чем на треть. — сообщил Алексей Текслер.

До 2024 года минимум 3,5 тысячи семей переедут в новые квартиры, а это 11 тысяч человек.