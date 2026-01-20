Соцфонд Челябинской области озвучил правила выхода на пенсию в 2026 году

Названы необходимые возраст, стаж и количество пенсионных баллов

Для получения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо одновременное соблюдение трех условий, сообщает Отделение СФР по Челябинской области.

Во-первых, достижение пенсионного возраста: 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.

Во-вторых, наличие страхового стажа не менее 15 лет. В стаж засчитываются периоды официальной работы, а также некоторые социально значимые этапы жизни: служба в армии, уход за ребенком до 1,5 лет и другие, установленные законом.

В-третьих, минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Количество баллов напрямую зависит от размера официальной зарплаты и уплаченных работодателем страховых взносов. Баллы также начисляются за нестраховую деятельность — например, за периоды ухода за детьми.

Отдельные категории граждан — многодетные матери, педагоги, медицинские и творческие работники — имеют право на досрочное назначение пенсии при соблюдении специальных требований к стажу.

