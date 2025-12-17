В Челябинской области пересчитают пенсию многодетным матерям

Размер выплаты увеличится у 7800 женщин

В Челябинской области начался прием заявлений на перерасчет пенсий для многодетных матерей, воспитавших пять и более детей. По данным Отделения Социального фонда России по региону, право на увеличение выплат имеют свыше 7800 женщин, уже получающих страховую пенсию, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Социального фонда России.

С 2026 года периоды ухода за всеми детьми до достижения ими полутора лет будут включаться в страховой стаж без ограничений по количеству детей. Ранее учитывался уход не более чем за четырьмя детьми. Кроме того, при рождении двойни или тройни сроки ухода будут суммироваться.

Сегодня за каждый год ухода за ребенком матерям начисляются пенсионные коэффициенты:

2,7 — за первого ребенка,

5,4 — за второго,

8,1 — за третьего, четвертого, пятого и последующих детей.

Это позволяет увеличить размер будущей или текущей пенсии.

На перерасчет могут претендовать только женщины, уже являющиеся пенсионерками. Для тех, кто только оформляет пенсию, новые правила применят автоматически.

«Заявления принимаются с 1 декабря. Если пенсия будет увеличена, доплата поступит уже в январе 2025 года»,— пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Подать заявление можно через портал госуслуг: необходимо выбрать раздел «Пенсия, пособия» — «Перерасчет размера пенсии» — указать «Учет в стаже периодов ухода за детьми» и перечислить данные всех детей.

Или лично в клиентской службе СФР: при себе нужно иметь паспорт и свидетельства о рождении детей.

Напомним, женщины, воспитавшие трех и более детей, также имеют право на досрочный выход на пенсию:

в 57 лет — при трех детях,

в 56 лет — при четырех,

в 50 лет — при пяти и более детях.

Если в период ухода за ребенком мать продолжала работать, при расчете пенсии будет выбран наиболее выгодный вариант — с учетом коэффициентов за работу или за уход.

Уточнить информацию можно по телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.