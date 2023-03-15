Сотрудники ЮУрГУ изобрели новый способ определения формальдегида в воздухе

Разработка не имеет аналогов в стране

Научные сотрудники ЮУрГУ усовершенствовали способ автоматического определения концентраций формальдегида в воздухе. Такой способ позволяет получать более точные данные по сравнению с уже существующими приборами и не требует сопровождения оператора. Разработка является импортозамещающей и не имеет аналогов в России, рассказали в пресс-службе вуза.

Кандидаты химических наук, доценты кафедры «Экология и химическая технология» Татьяна Крупнова и Ольга Ракова запатентовали способ определения формальдегида автоматизированным способом в режиме реального времени.

«Ноу-хау состоит в том, что особая конструкция пробоотборника позволяет количественно переводить формальдегид из газовой фазы в жидкую. Далее в полученный раствор формальдегида в автоматическом режиме подаются необходимые реагенты, а для более полного протекания реакции создаются необходимые условия. Основным результатом усовершенствования является автоматизация процесса определения концентраций формальдегида. Прибор позволит определять концентрацию формальдегида каждые 20 минут и рассчитывать среднесуточные концентрации», — рассказала Татьяна Крупнова.

Потенциальные потребители изобретения — Росгидромет и Росприроднадзор, экологические службы промышленных предприятий и городов, имеющие стационарные и передвижные посты мониторинга.