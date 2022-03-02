Сотрудникам полиции Магнитогорска представили нового руководителя

Полковник Константин Козицын приступил к своим обязанностям

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков посетил УМВД по Магнитогорску, где провел встречу с личным составом и представил сотрудникам нового руководителя — полковника Константина Козицына. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«УМВД России по г. Магнитогорску — крупное и значимое подразделение, поэтому возглавлять его должен достойный руководитель, по своим моральным и профессиональным качествам способный выполнять работу с большим объемом. Константин Козицын является одним из наиболее опытных руководителей, способных справиться с непростыми задачами», — подчеркнул Михаил Скоков.

Также глава ГУ МВД региона отметил, что ротация начальников — полезный и эффективный управленческий шаг, позволяющий свежим взглядом оценить сделанное, увидеть и исправить просчеты.

Напомним, Сергей Меркулов, возглавлявший полицию в Магнитогорске пять лет, уходит на заслуженный отдых. По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, его зам Дмитрий Жабин решил отозвать свой рапорт об уходе на пенсию.