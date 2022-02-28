Магнитогорскую полицию с 1 марта возглавит полковник из Миасса

Руководитель Сергей Меркулов подал рапорт о выходе на пенсию

В магнитогорской полиции с 1 марта — новый руководитель. Управление в городе металлургов возглавит полковник полиции Константин Козицын, начальник ОМВД России по городу Миассу. Завтра магнитогорским коллегам его представит руководитель регионального полицейского главка генерал Михаил Скоков. Сергей Меркулов, возглавлявший полицию в Магнитогорске пять лет, уходит на заслуженный отдых. По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, его зам Дмитрий Жабин решил отозвать свой рапорт об уходе на пенсию.

В главном региональном управлении МВД рассказали, что начальник УМВД России по Магнитогорску полковник полиции Сергей Меркулов и его заместитель — начальник полиции полковник полиции Дмитрий Жабин решили уволиться из органов внутренних дел. Несколькими днями ранее они подали в главное управление рапорты об уходе на пенсию. Сергею Меркулову нашли замену из числа региональных коллег.

27 февраля Дмитрий Жабин обратился к Михаилу Скокову с просьбой об отзыве своего рапорта, выразив желание продолжить службу в полиции.

«Начальник главка с его решением согласился. Рапорт Сергея Меркулова о выходе на пенсию удовлетворен. 1 марта генерал Скоков представит гарнизону магнитогорской полиции нового начальника УМВД России по Магнитогорску. Им станет полковник полиции Константин Козицын, руководитель ОМВД России по Миассу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, слухи об отставке Меркулова последовали после его ухода в отпуск в середине февраля.