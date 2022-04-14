Сосновский район отправит 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Всего двумя машинами передадут 2 тысячи продуктовых наборов

Две грузовые фуры с продуктами для населения Донбасса отправят из Сосновского района Челябинской области. Первая часть гуманитарной помощи готова к отправке уже завтра, 15 апреля, еще одну машину продуктовых наборов передадут на следующей неделе. Об этом ИА «Первое областное» сообщил глава района Евгений Ваганов.

Гуманитарный груз, собранный местными фермерами, состоит из круп, консервов, растительного масла, чая, макаронных и кондитерских изделий. Всего закуплено две тысячи продуктовых наборов на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.

«Каждый набор рассчитан на месяц жизни для семьи их четырех человек и упакован в отдельную коробку. Фермеры поддержали инициативу губернатора, Сосновский район не мог остаться в стороне. Я, конечно, благодарен людям, что они решили бескорыстно помочь», — прокомментировал глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Завтра машина с гуманитарной помощью отправится из Кременкуля, вторая фура — на следующей неделе. Собрал и оплатил все наборы, а также автотранспорт глава одного из фермерских хозяйств Сосновского района. Всего получилось 40 тонн провизии.

Напомним, в Магнитогорске ветераны Афганистана и Чечни собрали гуманитарную помощь жителям Мариуполя. Добровольцы сформировали тысячу продуктовых наборов общим весом почти 20 тонн.