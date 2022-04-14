Из Магнитогорска отправили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Мариуполя

Ветераны Афганистана и Чечни собрали тысячу продуктовых наборов

В Магнитогорске ветераны Афганистана и Чечни собрали гуманитарную помощь жителям Мариуполя. Добровольцы сформировали тысячу продуктовых наборов общим весом почти 20 тонн. Ветераны боевых действий сами сопровождают большегруз с продуктами, сообщает пресс-служба администрации города.

Ветеранской организации помогли неравнодушные жители. 20 тонн продуктовой помощи: сгущенное молоко, гречку, рис, подсолнечное масло, сахар, консервы, воду, детское питание — отправили 14 апреля магнитогорцы в Мариуполь.

Инициатором сбора помощи выступила Магнитогорская общественная организация ветеранов Афганистана и Чечни. В общей сложности добровольцы собрали тысячу наборов.

«Сперва собирали сами. Затем обратились к жителям города за помощью в нашей группе. Подключились все — от студентов до пенсионеров. Также к акции присоединились ветераны, коммерческие организации, церковь и мечеть. Постараемся прямо до Мариуполя довезти, сами раздадим, чтобы ничего не ушло», — рассказал председатель городского общества ветеранов Афганистана и Чечни Урал Шарафутдинов.

Машина, на которой отправили груз, принадлежит афганцу Игорю Титову, в Мариуполь он отправился с напарником и в сопровождении ветеранов боевых действий Ильдара Габдрахманова и Сергея Колесникова.

Напомним, из Челябинской области в ЛНР и ДНР, а также украинские города отправили несколько партий гуманитарной помощи.