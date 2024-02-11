Солнечную погоду обещают синоптики жителям Челябинска 11 февраля

В горных районах пройдет небольшой снег

Сегодня, 11 февраля, на большей части территории Челябинской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха может опуститься до −17 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня днем столбики термометров покажут от −11 до −13 градусов. Будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западного направления 5—10 метров в секунду.

Магнитогорск также порадует горожан солнечной погодой. Но будет довольно морозно — градусник покажет до −16 градусов. Ветер юго-западный до 2,3 метра в секунду.

В Златоусте также будет около −16 градусов, но день будет пасмурным. Синоптики обещают слабый снег. Ветер западный до шести метров в секунду.

В Миассе прогнозируют облачную с прояснениями погоду и −13 градусов. День будет ветреным.

До −17 градусов температура опустится в Аше. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный до трех метров в секунду.

В целом на большей части территории области в дневные часы температура воздуха составит −9...−14 градусов. Переменная облачность, в горах местами небольшой снег. Гололед. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

На предстоящей неделе в Челябинской области ожидается несколько морозных дней. Температура воздуха даже в дневные часы будет опускаться ниже −20 градусов. Подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале.