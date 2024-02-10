Морозы до -30 градусов ожидаются в Челябинской области на предстоящей неделе

Обильных и продолжительных снегопадов не будет

Циклон, господствовавший на территории Челябинской области в первой половине этой недели, ушел в сторону Новосибирска, и в ближайшие дни, а на также на предстоящей неделе в регионе установится морозная погода. Существенный снег ожидается лишь во вторник при прохождении циклона, дальше — почти без осадков, передает ИА «Первое областное».

«В период с 10 по 12 февраля ожидается зимняя морозная погода при температуре −12...-18°, местами до −25°. Без существенных осадков. 13 февраля быстрый циклон с Баренцева моря обеспечит небольшую порцию снега, погода кратковременно смягчится, температура немного поднимется»,— рассказали в уральском Гидрометцентре.

Во второй половине недели, по предварительным данным, на территории региона задержится арктический циклон, и до выходных дневная температура будет опускаться почти до −20 градусов и даже ниже, ночная будет приближаться к −30 градусам. В выходные температура поднимется до умеренной.







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