Собственника ресторана в центре Челябинска оштрафовали за спиливание забора

Владелец заплатит 50 тысяч рублей

Административный штраф в размере 50 тысяч рублей заплатит собственник ресторана The Center на улице Воровского. Мужчина пять раз спиливал болгаркой дорожное ограждение, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания.

«Вынесено решение о административном штрафе 50 тысяч рублей за повреждение элемента благоустройства», — сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности.

Также на аппаратном совещании мэр Алексей Лошкин поручил сделать социальную рекламу в общественном транспорте Челябинска.