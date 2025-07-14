Административный штраф в размере 50 тысяч рублей заплатит собственник ресторана The Center на улице Воровского. Мужчина пять раз спиливал болгаркой дорожное ограждение, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания.
«Вынесено решение о административном штрафе 50 тысяч рублей за повреждение элемента благоустройства», — сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности.
Также на аппаратном совещании мэр Алексей Лошкин поручил сделать социальную рекламу в общественном транспорте Челябинска.