В общественном транспорте Челябинска появится социальная реклама

Мэр Алексей Лошкин поручил разработать дизайн

В челябинских автобусах, троллейбусах и трамваях появится социальная реклама. Ее содержание знакомо из детства — как вести себя в общественном транспорте. Такое поручение дал мэр Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Помню из детства, что всегда в салоне автобуса или троллейбуса была наглядная информация — графика или текстовая — о правилах поведения в общественном транспорте: что нужно уступать место старшему, маме с ребенком и так далее. Обратил внимание, что сейчас у нас такого нет. Поэтому даю поручение проработать вопрос, посмотреть прорисовку — уверен, по России такой опыт есть», — отметил глава города.

Он просит, чтобы социальная реклама была простой, наглядной, информативной, понятной всем, даже самым маленьким.