Собрать в школу ребенка в Челябинской области стоит 12 тысяч 860 рублей

Этой суммы хватает только на самое необходимое: школьную форму, портфель и нехитрый набор канцелярии

Эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» изучили траты российских семей на подготовку к учебному году. Получилось, что в ценах конца июля минимальный набор принадлежностей и одежды в России стоит 13 тысяч 919 рублей. Для жителей Челябинской области сумма чуть меньше — 12 тысяч 860 рублей. Это на 15—20% дороже, чем прошлым летом.

Средний чек на канцелярский набор первоклассника вырос до 859 рублей (+59% к прошлому году). Пенал с готовым набором ручек и карандашей в среднем можно купить за 449 рублей (+34%). Покупка ручек и карандашей без пенала обойдется в 207 рублей на ребенка (+13%).

Дневники подорожали на треть и в среднем стоят 181 рубль. Тетради выросли в цене только на 5%, за годовой запас сейчас придется отдать 386 рублей.

Одна из самых дорогостоящих покупок к школе — рюкзак или ранец. Цены на них колеблются от одной до 15 тысяч рублей. Есть модели, которые стоят без скидки и по 30 тысяч. В отличие от привычных тряпичных ранцев они полностью выполнены из кожи. Но россияне предпочитают более скромные варианты. Средний чек при покупке портфеля — 1954 рубля (+14% к прошлому году).Наконец, самая крупная статья расходов — покупка школьной формы. В среднем родители тратят на один комплект 3011 рублей. По сравнению с прошлым летом форма подорожала на 25%. Блузка или рубашка в среднем обходятся в 1056 рублей (+11%). Детские брюки и юбки берут за 1320 рублей (+26%).

За ботинки и туфли придется отдать около 1823 рублей (+15%), а за кроссовки — 2279 рублей (+10%).

И это траты без учета рабочих тетрадей, верхней одежды, гаджетов и оргтехники, также необходимых для комфортной учебы.Мама второклассника челябинка Ольга Мурзина уже потратила на сборы в школу больше 12 тысяч рублей.

«На эти деньги я купила двое брюк, рубашки с коротким и длинным рукавом, два кардигана, две водолазки, спортивные шорты и футболку, спортивный костюм и набор носков в упаковке. Держа в уме цены прошлого года, мы с мужем думали, что удастся собрать сына в школу не дороже 14 тысяч рублей. Но потратить, видимо, придется больше»,

— говорит Ольга.

Как и многие россияне, Ольга надеялась, что получит единовременное пособие пособие на сборы в школу. Однако в этом году рассчитывать на президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей родителям все же не стоит. Категорично чиновники разных ведомств об этом не заявляют, но замечают, что распоряжений по поводу выплаты таких пособий из Москвы нет.

Кстати, многие семьи не оставляют сборы в школу на август. Родители подкупают необходимые вещи в течение всего лета.

«С каждым годом возрастает доля „запасливых“ родителей, которые стремятся приобрести часть продукции уже в начале лета или в июле. При этом заранее берут как канцелярию, так и одежду, обувь, стремясь приобрести необходимый комплект товаров по выгодной цене»,

— говорят аналитики ресурса «Чек Индекс».

Эксперты также заметили, что основной площадкой для школьных покупок становятся маркетплейсы и интернет-магазины. Более 60% таких товаров нынешним летом родители приобретали онлайн.

И это на самом деле очень удобно. Если на вашу почту приходит рассылка о рекламных акциях в магазинах, то в течение лета можно следить за ценами на избранные товары и покупать их дешевле в момент распродажи.





В августе школьные распродажи в самом разгаре. Их проводят и детские магазины, и большие торговые сети.

Если денег на все не хватает, часть вещей можно купить чуть позже. Например, рубашки и брюки на сменку, какие-то принадлежности для уроков ИЗО и труда. Если ребенок не первоклассник, осенью еще можно походить в школу со старым портфелем, доносить одежду, которая уже впритык. Когда появятся свободные деньги — купите новое.

Значительно сэкономить можно, покупая на сайтах, где продают подержанную школьную форму, рюкзаки и обувь с рук. Например, в Челябинске форму для девочек продают за 400 рублей, рубашки — от 50 рублей, школьные брюки — от 200 рублей, обувь — от 500, а что-то люди и вовсе отдают бесплатно.

Также не забывайте, что в Челябинской области многодетные малоимущие семьи могут оформить региональную выплату на подготовку ребенка к школе в размере 1,5 тысячи рублей. Это пособие также выдают на студентов колледжей и вузов, которые растут в таких семьях.

Инфографика: Алексей Луканенков.